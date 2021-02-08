15 مارس.. الروم الأرثوذكس يبدأون الصوم الكبير

تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر؛ الصوم الكبير الإثنين 15 مارس المقبل، والذي يستمر حتى عيد القيامة المجيد، الذي يحل في 2 مايو المقبل.ومن جهته تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير والمعروف باسم «صوم القيامة»، في 8 مارس المقبل، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتي الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.