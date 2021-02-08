نهضة مصر للنشر تصدر ديوان مدحت العدل الجديد «فوضى المشاعر»

أعلنت دار نهضة مصر للنشر عن إصدار ديوان جديد بعنوان " فوضى المشاعر" للكاتب والسيناريست مدحت العدل، ومن المتوقع أن يتم طرحه فى المكتبات خلال الأيام القادمة.الديوان هو التجربة الثالثة لمدحت العدل ويضم 32 قصيدة عامية، من بينها: الديكتاتور- فنان- مرة ركبت القطر-شاعر- عسكرى مرور- بدأت العمر- استنى يا موت- درويش- عربية عفش- كل واحدة فى أودة -لبنان- لو ناوى تحب حد بجد– نفس- فوضى المشاعر- هى دى مصر.مدحت العدل طبيب مصري وكاتب وشاعر وسيناريست له العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والغنائية الشهيرة. صدر له ثلاثة دواوين شعرية "رصيف نمرة5" و"شبرا مصر" وهذا الديوان. من أشهر أفلامه"مافيا" و"همام في امستردام"، ومن أشهر مسلسلاته "حارة اليهود".