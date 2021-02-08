رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نهضة مصر للنشر تصدر ديوان مدحت العدل الجديد «فوضى المشاعر»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:45 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
أعلنت دار نهضة مصر للنشر عن إصدار ديوان جديد بعنوان " فوضى المشاعر" للكاتب والسيناريست مدحت العدل، ومن المتوقع أن يتم طرحه فى المكتبات خلال الأيام القادمة.

الديوان هو التجربة الثالثة لمدحت العدل ويضم 32 قصيدة عامية، من بينها: الديكتاتور- فنان- مرة ركبت القطر-شاعر- عسكرى مرور- بدأت العمر- استنى يا موت- درويش- عربية عفش- كل واحدة فى أودة -لبنان- لو ناوى تحب حد بجد– نفس- فوضى المشاعر- هى دى مصر.

مدحت العدل طبيب مصري وكاتب وشاعر وسيناريست له العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والغنائية الشهيرة. صدر له ثلاثة دواوين شعرية "رصيف نمرة5" و"شبرا مصر" وهذا الديوان. من أشهر أفلامه"مافيا" و"همام في امستردام"، ومن أشهر مسلسلاته "حارة اليهود".

موضوعات متعلقة

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

الصور

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الأكثر قراءة

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

«الغرفة 212» فيلم بالمركز الثقافى الفرنسى الأربعاء

أبرز 4 كتب مرشحة للقراءة من الجامعة الأمريكية

«ثماني يهوديات» كتاب عن الجامعة الأمريكية يوثق حياة يهود مصر

التنسيق الحضاري يعقد محاضرة «مجاورة الـ15 دقيقة» عبر زووم