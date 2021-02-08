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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هجوم «حوثي» على مدينة مأرب اليمنية واندلاع اشتباكات عنيفة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:51 م
الحوثيين
الحوثيين
مروة عنبر
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شنت ميليشيا الحوثي هجومًا، اليوم الإثنين، على مدينة مأرب، حسبما أعلن مسئولون حكوميون.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، بعد توقف دام لعدة أسابيع، حسب مصادر حكومية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من الجانبين.

وأفاد مصدر عسكري حكومي بأن المتمردين الحوثيين دفعوا بتعزيزات كبيرة إلى مأرب، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف المصدر أن المواجهات تبعد أكثر من 10 كيلومترات عن مأرب من الجهة الغربية.

وأسفرت المواجهات عن مقتل نحو 20 جنديا من القوات الحكومية وجرح 28 آخرين، لافتا إلى سقوط قتلى أيضا في صفوف المتمردين.

يذكر أن تلك الاشتباكات جاءت بعد سقوط صاروخ، أمس الأحد، على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب أدى إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة 4 بجروح.

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