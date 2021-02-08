هجوم «حوثي» على مدينة مأرب اليمنية واندلاع اشتباكات عنيفة

شنت ميليشيا الحوثي هجومًا، اليوم الإثنين، على مدينة مأرب، حسبما أعلن مسئولون حكوميون.واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، بعد توقف دام لعدة أسابيع، حسب مصادر حكومية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من الجانبين.وأفاد مصدر عسكري حكومي بأن المتمردين الحوثيين دفعوا بتعزيزات كبيرة إلى مأرب، وفقا لوكالة «فرانس برس».وأضاف المصدر أن المواجهات تبعد أكثر من 10 كيلومترات عن مأرب من الجهة الغربية.وأسفرت المواجهات عن مقتل نحو 20 جنديا من القوات الحكومية وجرح 28 آخرين، لافتا إلى سقوط قتلى أيضا في صفوف المتمردين.يذكر أن تلك الاشتباكات جاءت بعد سقوط صاروخ، أمس الأحد، على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب أدى إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة 4 بجروح.