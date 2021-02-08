5 محاور على مائدة أول اجتماع لشعبة النقل بغرفة القاهرة التجارية

قال أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهره التجارية، أن الشعبة تعقد اليوم اول اجتماع مجلس إدارتها.وأضاف الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشعبة سوف تناقش مشاكل النقل ومشاكل التجار وأبرز القضايا التي تعوق حركة التجارة والتصدير بشكل عام.وأوضح الشيخ، أنه سيتم التطرق للحديث عن طلب عقد اجتماع مع وزير المالية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن التعديلات المقترحة المطلوب إدراجها باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، كما سيتم مناقشة موضوع السياسة العادلة لفراغات شركة مصر للطيران، وطلب تقديم تعريف شركات ووكلاء الشحن في اللائحة لتنفيذيه لقانون الجمارك الجديد.كما سيجري مناقشة مطالبة الغرفة بالعمل على تنسيق التعاون بين الشعبة وشعبتي المستوردين والمصدرين، وكذا وضع الشعبة على خريطة الغرفة الموقرة من حيث أخبارها على صفحة الغرفة وكذا إبالغها بكافة المؤتمرات والاجتماعات التي تخص مجال الشعبة.