«التأمينات» توضح المستحقين للمعاش الاستثنائي

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يجوز منح معاش استثنائي للعاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم علي أي معاش لأي سبب، كما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.وأوضحت الهيئة، أن هناك عدة خطوات للحصول على المعاش الاستثنائي، ومنها إذا كان من العالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام واستوفي نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص يتم تقديمه بعد اعتماده وختمه إلي إدارة المعاشات الإستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.وأشارت إلى أنه سيتم تحويل الطلب إلى الهيئة العامة للتامين الصحي (اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل، في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية، كما سيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية).وأكدت الهيئة أنه يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به التقرير الطبي، البحث الاجتماعي، على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حق صاحب الطلب في المعاش الاستثنائي (منح-تحسين)، ثم يعرض علي اللجنة العليا للنظر في الطلب.