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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جبالي مطالبا النواب باختصار كلماتهم: «ادخلوا الموضوع من غير روايات»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:40 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس ضرورة الالتزام بالوقت المخصص لكل متحدث، مؤكدا على الجميع الالتزام والدخول في الموضوع دون "روايات" وتفاصيل وإيصال الرسالة بأسرع وقت.

جاء ذلك ردا على طلب النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مزيدا من الوقت خلال كلمته التعقيبية على بيان وزيرة التخطيط، وليقاطعه جبالي أكثر من مرة بقوله: "ده كده كتير مش ممكن كده، أعتقد إن الرسالة وصلت، مش ممكن كل شوية تقول ثواني"، مطالبا بالاختصار.

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