«الشيخ» يبحث مع القنصل الإيطالي العام آخر المستجدات السياسية

بحث رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، في مكتبه بمدينة رام الله اليوم الاثنين، مع القنصل الإيطالي العام لدى دولة فلسطين جوزيبه فيديلي، آخر التطورات السياسية حول القضية الفلسطينية والانتخابات العامة والمصالحة الفلسطينية واجتماعات القاهرة التي تبدأ اليوم.وشدد الشيخ على الدور الهام الذي تلعبه إيطاليا من خلال الاتحاد الأوروبي في دعم الشعب الفلسطيني خاصة في ظل جائحة كورونا، وأيضا الدور الهام في دعم الشعب الفلسطيني سياسيا باستقلاله حسب الشرعية الدولية.