بعد شهر من البحث.. ظهور جثمان «غريق الزوامل» بترعة الإسماعيلية

عثر أهالى قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، على جثمان فقيد القرية الشاب محمد السيد محمد غياب، وذلك بعد اختفائه تحت الماء بشهر كامل، وفشل الجميع فى استخراجه، بعد غرقه فى حادث انقلاب سيارة.و كان اللواء ابراهيم عبد الغفار، مدير امن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة عفش عروس، من فوق كوبرى الزوامل، مما أسفر عنه غرق الشاب محمد السيد محمد دياب، وانتشال والده وشقيقه قبل غرقهما، وانتشال عمه جثة هامدة.وبحثت قوات الإنقاذ النهرى ولم تتمكن من العثور عليه، حتى وصلته فرق غواصين متطوعين من كافة المحافظات، وبحثوا عنه دون جدوى، وأدى أهالى القرية صلاة الغائب على روحه، حتى طفا جثمانه اليوم، بالقرب من كوبرى التفتيش بمركز بلبيسجار استخراج تصريح الدفن، وإنهاء إجراءات دفنه