عواض: قصور الثقافة تعمل على اكتشاف المواهب من قرى مصر

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تعمل على اكتشاف العديد من المواهب الأطفال في محافظات مصر المختلفة خلال جولتها التي تنظمها بالقوافل الثقافية التي تجوب بها القرى.وأضاف عواض في تصريحاته لـ«الدستور»، أن الهيئة تمنح فرص للأطفال من القرى بالمشاركة في فعاليات المسرح المتنقل للكشف عن مواهبهم، موضحًا أنه حال وجود موهبة سواء في الغناء أو الشعر أو أي أنواع الإبداع يتم تبنيها على الفور وتدريبها لتنمية تلك الموهبة ورعايتها.وأشار رئيس قصور الثقافة إلى أنه يدرس في الوقت الحالي الاتفاق مع دار الأوبرا المصرية لتخصيص أماكن لتدريب تلك المواهب التي يتم اكتشافها حتى يصبحون قوة وسلاح في مواجهة الأفكار الظلامية بالفنون والإبداع.وأكد أن ذلك يأتي ضمن خطة الهيئة في تحقيق العدالة الثقافية، ومواجهة الأفكار الظلامية والإرهاب.