أسامة منير ضيف احتفالية عيد الحب في «واحد من الناس» الجمعة

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، خبير العلاقات العاطفية والإنسانية الإعلامي أسامة منير، والذي يكشف أسرار وكواليس خاصة تذاع لأول مرة عن بدايته كمطرب وأسرار خلافه مع راغب علامة، فى حلقة خاصة بمناسبة عيد الحب.كما تتناول الحلقة علاقته بوالدته ووالده، والمواقف الصعبة التي عاشها في حياته ويكشف كواليس مثيرة عن برنامجه الشهير "أنا والنجوم وهواك "، ويفصح عن حياته الزوجية وسر استمرار زواجه اكثر من 20 سنة.ولأول مرة يواجه أسامة منير ابنه يوسف خلال الحلقة، في حوار صريح جدا مليء بالإثارة والجرأةوتتخلل الحلقة فقرة خاصة بعنوان " قاضي الغرام " ويجيب الضيف على أسئلة عاطفية، ونفسية ساخنة جدا علي الهواء مباشرة، تذاع الحلقة في العاشرة مساء الجمعة المقبلة من برنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة.