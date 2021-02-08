«المالكي» يطلع وزير خارجية العراق على آخر التطورات

بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع وزير خارجية العراق فؤاد حسين، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتعزيز التعاون المشترك، والجهود المبذولة للتحضير لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.وتناول اللقاء الذي عقد قبيل انطلاق أعمال اجتماع وزراء الخارجية الطارئ الذي سيعقد وجاهيا، بمقر الأمانة العامة، بمبادرة مصرية -أردنية، ظهر اليوم الاثنين، أهمية قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، وضرورة التأكيد على عقد مؤتمر دولي للسلام للمضي قدما في تحقيق السلام الشامل والعادل، ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، مشيدا بمواقف العراق الشقيق حكومة وشعبا والتي تؤكد موقفها الثابت الداعم للشرعية الفلسطينية.حضر اللقاء: السفير المناوب بالجامعة مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة السفير فايز أبو الرب، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.