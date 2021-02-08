قطر تسجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، تسجيل 427 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 387 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و40 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 154525 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 13306 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1432985 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 7241 حالة.فيما سجلت قطر حالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 251 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 123 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 147033 حالة.