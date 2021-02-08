بعد تصريحاتها عن زواج القاصرات.. أبرز المعلومات عن صفاء سلطان

أثارت تصريحات الفنانة الأردنية صفاء سلطان، في برنامج "شو القصة"، الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات، حول المنظمات النسوية موجة من الجدل ووضعتها في مرمى الغضب، إذ هاجمها الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت الفنانة خلال البرنامج، إنها ضد المنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة، ولا تجد أي مشكلة في زواج الفتيات القاصرات تحت سن 18 سنة، إذا كانت لديهن الرغبة في ذلك ولا يتم الزواج تحت ضغط العائلة، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن صفاء سلطان في السطور التالية:- ولدت لأب أردني وأم سورية من دمشق.- مسقط ر أسها في مدينة عمان الأردنية تعود أصولها إلى مدينة جنين الفلسطينية.- كانت بدايتها في مجال التمثيل بمشاركتها في دبلجة فيلم تسجيلي، من الإنجليزية إلى العربية في طفولتها.- كانت منذ صغر سنها تقلد وتمثل وكانت دائمًا تعجب من حولها، من أهلها بأدائها وتقليدها للفنانين.-أمضت دراستها حتى الثانوية بين الأردن وسوريا، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة لدراسة طب الأسنان واستمرت فيها خمس سنوات، لكنها لم تتم دراستها وعادت إلى سوريا.- التقت بمحض الصدفة بالفنان ياسر العظمة في أحد المطاعم، أثناء تواجدها مع أهلها في لحظة لتقليدها للممثلين.- الأمر الذي لفت أنظار ياسر العظمة إليها وأعجب بأدائها ورشحها للقيام بدور في مسلسل مرايا عام 2003 الذي كان أول عمل فعلي لها وتوالت أعمالها بعد ذلك.- من أبرز أدوارها أنا قلبي دليلي عن حياة الفنانة ليلي مراد.