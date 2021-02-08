اقبال كثيف في انتخابات نقابة المحامين الفرعية بكفر الشيخ (صور)

شهدت انتخابات نقابة محامين كفر الشيخ الفرعية، اليوم الإثنين، إقبالا كثيفا من قبل جموع المحامين على مستوى المحافظة، وسط إشراف قضائي كامل، ويبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 6750 محاميًا.ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية في محافظة كفر الشيخ، المقرر إجراؤها غدًا بنقابة محامين كفر الشيخ 37 مرشحًا، بينهم 3 على مقعد النقيب، و5 مرشحين علي مقعد واحد للشباب، و9 مقاعد أخرى من بين 29 مرشحًا بالمحاكم الجزئية على مستوى محافظة كفر الشيخ.حيث يتنافس على مقعد النقيب 3 محامين وهم: «فراج فتوح السيد زعفان، الأمين العام الحالي للنقابة، وصبري محمود محمد عتمان، النقيب الأسبق، وعضو نقابة محامين مصر الأسبق، وحاتم سعيد سعد درويش».