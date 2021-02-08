«شاومينج» و«وقفة رجالة» ينطلقان في سينمات الإمارات

تواجد فيلما "وقفة رجالة" و"شاومينج" في سينمات الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام الماضية بكثافة وأصبحا الوحيدين من مصر وسط عدد كبير من الأفلام الأجنبية التي غزت السينيمات التي تتميز بالضحامة وعدد القاعات الكثيرة.ويحقق فيلم "وقفة رجالة" إيرادات كبيرة في الإمارات بالإضافة إلى تحقيقها إيرادات عالية في مصر، والعمل من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف الدسوقي ومن إخراج أحمد الجندي.وفيلم "شاومينج"، يتناول ظاهرة الغش في الثانوية العامة في إطار كوميدي ساخر، ويشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم صلاح عبد الله، ونشوى مصطفى، وسامي مغاوري، وأحمد حلاوة،وحامد الشراب، وتونى ماهر، وأحمد سلطان، وسارة درزاوي، وطاهر أبو ليلة، وياسر الطوبجي، ويوسف حسام، ومحمود فارس،ويوسف وليد يوسف، ومحمد حسني، وسعاد القاضي.