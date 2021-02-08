رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يستقر بعد تكبده خسائر بسبب بيانات وظائف مخيبة للآمال

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:32 م
الدولار
الدولار
وكالات
طباعة
استقر الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم الاثنين، إذ ينتظر المتعاملون المزيد من البيانات عن أداء الاقتصاد الأمريكي بعد تقرير وظائف مخيب للآمال الأسبوع الماضي أنهى سلسلة من الارتفاعات للعملة الأمريكية.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر أمام الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن القطاع الصناعي الألماني تجنب الانكماش في ديسمبر.

ورغم إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ألمانيا وفي خارجها، فقد ساعد الطلب من الصين أكبر اقتصاد في أوروبا المعتمد على الصادرات على تخفيف وطأة الجائحة.

ويقلل المضاربون مراكز الدولار المدينة، لكن بعض المحللين يقولون إن صدور بيانات اقتصادية أفضل من الولايات المتحدة ومواصلة تحقيق تقدم في مكافحة كوفيد-19 هي العوامل المطلوبة لتحقيق الدولار
لمزيد من المكاسب.

وارتفع الدولار أمام اليورو 0.1 بالمئة مسجلا 1.2032 دولار بعد أن انخفض 0.7 بالمئة يوم الجمعة. وسجل الجنيه الاسترليني 1.3715 دولار بانخفاض بلغ 0.15 بالمئة للدولار.

وأظهرت نتائج ظهرت في نهاية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي أتاح فرص عمل أقل من المتوقع في يناير كما أن عدد من خسروا وظائفهم في الشهر السابق كان أكبر من العدد المبدئي.

يدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن والديمقراطيون بحزمة للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها تتوقع تمرير التشريع النهائي المتعلق بحزمة
المساعدات من الكونجرس قبل 15 مارس.

وسجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 91.130 بعد أن شهد تراجعا نسبته 0.6 بالمئة يوم الجمعة.

وارتفع اليوان في التعاملات الداخلية قليلا إلى 6.4569 للدولار لكن من المرجح أن تشهد التداولات تراجعا قبل عطلة تستمر أسبوعا بمناسبة السنة الصينية الجديدة اعتبارا من يوم الخميس.

وسجل الدولار الاسترالي 0.7665 دولار أمريكي بانخفاض بلغ 0.15 بالمئة واستقر الدولار النيوزيلاندي مسجلا 0.7192 دولار أمريكي.

موضوعات متعلقة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

محافظ بني سويف يشهد إطلاق دورة تدريبية لمجموعات الشباب ضمن «حياة كريمة»

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

الصور

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجملة بتكلفة 45 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير مرفق الإسعاف وبعض المسعفين تقديرا لجهودهم

image description

مصرع موظف بمديرية أمن دمياط وإصابة أمين شرطة في حادث مروري

الأكثر قراءة

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

أجواء دافئة وشبورة مستمرة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

«سول» تطلق اختبارات كورونا للحيوانات المنزلية

في ألمانيا: طفل يكبد والدته 2700 يورو تكاليف ممارسته لعبة على هاتفها المحمول

إنفلونزا الطيور.. إعدام 1.5 مليون دجاجة باليابان

الهند تواصل البحث عن أكثر من 200 مفقود في فيضانات

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

معهد جوتة ينظم الملتقى الثقافي الدولي رقميا في يونيو المقبل

ثقافة القليوبية تناقش «التحنيط عند قدماء المصريين»

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟