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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطل لحيازته 140 طربة حشيش في الإسكندرية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:31 م
حشيش
حشيش
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 140 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار بها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود معلومات سرية الي ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بقيام عاطل، بمزاولة نشاطه الإجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين وإستهدافه والقي القبض عليه حال تواجده بطريق "إسكندرية مطروح" بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 140 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه اعترف بقصد الاتجار به علي عملائه، وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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