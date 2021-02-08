المصيلحي يوافق على إصدار بطاقة تموين لمعاق يمتلك «سيارة» بالمنيا

وافق الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، على إصدار بطاقة تمونيية بعد تقديم مواطنة شكوى من أن زوجها معاق ولدية سيارة ولا تستطيع إصدارها ضمن نسبة 5% من الفئات الأولى بالرعاية.وأكد وزير التموين، أن جميع ذوي الاحتياجات الخاصة مسموح لهم بإصدار بطاقات تموين جديدة، كما يتم أيضا تحديث منظومة العمل بالبطاقات وربطها بكل قواعد البيانات، وخلال من أسبوع وحتى 10 أيام سيتم فتح خدمات إصدار البطاقات التموين الجديدة وفقا للشروط، وأن من معه طلب يتقدم لمدير المديرية مباشرة وتم الاتفاق مع الجهات المعنية.