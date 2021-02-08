بولندا تسجل 2431 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الاثنين، تسجيل 2431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليون و552 ألفا و686 حالة ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 45 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 39 ألفا و132 حالة.ويشار إلى أن بولندا، التي يبلغ تعداد سكانها 38 مليون نسمة، قامت حتى الآن بتطعيم مليون و656 ألف و708 مواطنين ضد فيروس كورونا، بينهم 450 ألف و496 مواطنا حصلوا على جرعتين من اللقاح.