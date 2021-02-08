حبس سيدة تستقطب راغبي المتعة الحرام عبر «فيس بوك»

قررت نيابة قصر النيل حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة استقطاب راغبى المتعة الحرام عبر صفحة أنشأتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".نجحت مباحث الآداب في ضبط سيدة، تستقطب راغبي المتعة الحرام لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنها (سيدة - مقيمة بالقاهرة)، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين عن طريق الصفحة المشار إليها عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية، وأضافت بإنشائها الصفحة لذات الغرض، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهمة يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم).