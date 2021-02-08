الصحة الفلسطينية تسجل 612 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل 7 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، فى البيان اليومى حول الحالة الوبائية فى الأراضي الفلسطينية، أنه تم تسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال 24 ساعة.