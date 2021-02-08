وزير التموين: الرئيس السيسي يوجهنا بتحقيق النجاح في كل المجالات

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك إرادة سياسية واضحة للنجاح في كافة المجالات بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضح المصيلحي، خلال تقفده مطاحن "بوهلر" و"نفريتيتي" التابعين لشركة مطاحن مصر الوسطى قطاع محافظة المنيا، أنه تم تطوير المطاحن في جميع المحافظات، وفي مصر الوسطي كانت تنتج 200 طن في اليوم، ووصل إنتاجها لـ350 طن حالي.وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية أن هيئة الرقابة الإدارية قامت بمشاركة وزارة التموين في وضع خطة مع إشراف هندسي كامل لتطوير حوالي 36 صوامعة بالمحافظات.