ضبط المتهمين بسرقة كابلات التليفونات في الإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين بسرقة كابلات التليفونات، فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن الإسكندرية قيام كلٍ من (5 عاطلين – لثلاثة منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة) بارتكاب حوادث سرقة كابلات التليفونات الأرضية.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة ربع نقل قيادة أحدهم وبحوزتهم (2 فرد محلى وطلقات لذات العيار - 3 سنجة – مقص كبير).. وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات كابلات التليفونات الأرضية بدائرة قسم شرطة برج العرب يتزعمه (عاطل "شقيق أحدهم" - مقيم بذات الناحية – "له معلومات جنائية") بالإشتراك مع (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بإستهدافهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (12) واقعة سرقة كابلات التليفونات الأرضية بدائرة القسم وقيامهم بالتصرف فـى المسروقات عن طريق صهر الكابلات وإنتزاع النحاس الداخلى منها وبيعه لعميلهم "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم ثان الرمل – له معلومات جنائية) - أمكن ضبطه – وبمواجهته إعترف وأرشد عن المسروقات.