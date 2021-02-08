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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:22 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في الجلسة الحوارية،عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج المرحلة التأسيسية لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية الذي ينفذ بتمويل مشترك من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومن الاتحاد الأوروبي ويمثل أحد أوجه التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق تطوير المناطق العشوائية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "‪GIZ‬ ".

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية والمهندس علاء عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والدكتور سامي عفيفي مدير المركز الاستشارى للتنمية الحضرية والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة هيئة الابنية التعليمية بأسيوط والمهندس  عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندسة غادة هاشم مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة. 

تم عرض نتائج المرحلة التأسيسية للمشروع والتي بدأت في سبتمبر 2020 بمشاركة كل الجهات المعنية كما تم عرض المشروع والمخطط الزمني له كما تم استعراض مؤشرات التنمية ومراجعة المشروعات التي سيتم تنفيذها وفقًا للخطة بالإضافة إلى الجدول الزمني للمرحلة القادمة والخطوات التي تمت أثناء التأسيس والتي استمرت 6 أشهر والمخرجات الأساسية للمرحلة. 

وأكد المحافظ – خلال كلمته – على أهمية تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية ومشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة للحد من الهجرة غير الشرعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية خاصة أن مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية" يجمع خبرات من مشروعات مختلفة لتطوير المناطق العشوائية من خلال إدارة وتطوير البنية التحتية وتقديم برامج التدريب المهني وتعزيز برامج التوظيف من خلال نمط يقوم بتوحيد الجهود والتعاون بين السلطات المحلية والمجتمع المدني المحلي. 

وأعلن المحافظ دعمه الكامل لتنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بمركز أبنوب والأماكن المستهدفة بالمشروع لافتًا إلى التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والقائمين على المشروع.‪ ‬

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