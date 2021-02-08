التحقيق في واقعة تبديل جثامين متوفين بدمياط

تباشر مديرية الصحة بدمياط، التحقيق في واقعة تبديل جثامين متوفين بالكورونا، حيث استلم ذوي أحد المتوفين جثمان بالخطأ من مستشفى الصدر بدمياط وانتهوا من إجراءات الدفن الخاصة به.اكتشفت إدارة المستشفى الواقعة وتم إخطار ذوي المتوفي إخطار قوات الشرطة وتم إخراج جثمان المتوفى الذي تم دفنه بالخطأ ويدعى السيد. ح واستلم ذويه جثمانه واستلم ذوي المتوفي الآخر جثمانه ويدعى الشحات. غ، وسط مشادات وحالة من البلبلة.ومن جانبه قرر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط فتح تحقيق مع إدارة مستشفى الصدر في الواقعة واتخاذ إجراء فيها.