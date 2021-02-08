وزير التموين يتفقد مجمع مطاحن المنيا بعد التطوير

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال جولته بمحافظة المنيا، صومعة "نفرتيتي" بمجمع مطاحن المنيا بعد تطوير المطحن.وشهدت الصومعة تطويرا لتبلغ سعتها التخزينية 25000 ألف طن و5 خلايا، وتبلغ كميات القمح المحلي 360 ألف طن تقريبا، و10 أطنان مستورد.وأضاف الوزير، أن عملية التطوير التي تمت من الشركة الدنماركية شملت تركيب نظام إطفاء الحريق وصيانة نظام الصواعق والأراضي.