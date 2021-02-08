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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط تشكيل عصابى متهم بسرقة السيارات في مدينة نصر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:18 م
سقوط تشكيل عصابى
سقوط تشكيل عصابى
هدير مصطفي
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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسرقة سيارة نقل ملك أحد المواطنين أثناء توقفها بأحد الشوارع، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وفى وقت لاحق تلقى المُبلغ اتصالًا هاتفيًا من رقم "محدد" ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى قدره (70 ألف جنيه) نظير إعادة السيارة، وتوصلت تحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بنطاق محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة نقل، والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وضبط بحوزة أحدهم سلاح نارى "طبنجة"، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة بإسلوب (المفتاح المصطنع) ومساومة المجنى عليه على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات، بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وأقروا بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى.

وتم بإرشادهم ضبط السيارتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتان واتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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