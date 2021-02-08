البابا فرنسيس يطالب بالإفراج عن المسؤولين المحتجزين في بورما

طالب البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، بالإفراج السريع عن المسؤولين السياسيين المحتجزين في بورما، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي.وقال البابا أمام السلك الدبلوماسي، إن الانقلاب في بورما أدى إلى حبس عدد من المسؤولين السياسيين الذين آمل أن يتمّ الإفراج عنهم بسرعة، كعلامة تشجيع على إجراء حوار صادق لما فيه خير البلاد.