عضو بـ«مركزية فتح»: اجتماعات الحوار الوطني تتناول الاتفاقيات حول الانتخابات

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، اليوم، إن الحوار الوطني الفلسطيني، والتي تبدأ اليوم بالقاهرة، برعاية مصرية، ستتناول مخرجات اجتماع الأمناء العامين، والاتفاقيات والتفاهمات الثنائية، التي تمت حول إجراء الانتخابات الفلسطينية.وأضاف «الشيخ»، في منشورعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نتمنى النجاح والتوفيق للمجتمعين، وأن يرتفع صوت الوحدة فوق كل الأصوات».