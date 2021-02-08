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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة كابلات التليفونات بالإسكندرية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:17 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 10 أفراد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة كابلات التليفونات الأرضية وصهرها وانتزاع النحاس الداخلى منها وبيعها عند عميلهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الوقائع لفحصها.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات سرية أكدتها تحريات ضباط قطاع الأمن العام، بقيام 5 عاطلين، لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، بارتكاب حوادث سرقة كابلات التليفونات الأرضية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة ربع نقل قيادة أحدهم وبحوزتهم 2 فرد محلى وطلقات لذات العيار و3 سنجة ومقص كبير.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات كابلات التليفونات الأرضية بدائرة قسم شرطة برج العرب يتزعمه عاطل "شقيق أحدهم" ومقيم بذات الناحية "له معلومات جنائية"، بالاشتراك مع 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" باستهدافهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (12) واقعة سرقة كابلات التليفونات الأرضية بدائرة القسم وقيامهم بالتصرف فـى المسروقات عن طريق صهر الكابلات وانتزاع النحاس الداخلى منها وبيعه لعميلهم "سيئ النية" تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم ثان الرمل، له معلومات جنائية، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف وأرشد عن المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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