تحذير الجيش الجزائري من ضرب استقرار البلاد يتصدر عنواين الصحف الجزائرية

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على افتتاحية مجلة "الجيش" لسان حال وزارة الدفاع الجزائرية في عددها لشهر فبراير، محذرة من عواقب انخراط "أطراف داخلية" في مسعى ضرب استقرار البلاد بدعم من جهات أجنبية تستهدف تعطيل مسار الإصلاحات التي دشنها الرئيس عبد المجيد تبون وفقا لتطلعات الجزائريين في التغيير الديمقراطي السلمي.وتطرقت إلى دعوة رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الحميد دبيبة، جميع الأطراف إلى الالتفاف حول السلطة التنفيذية الجديدة لإنهاء النزاع والوصول إلى انتخابات ديمقراطية وإعادة بناء البلاد.وتحدثت صحف الإثنين عن محادثات تجريها حركتا "فتح" و"حماس" وممثلين عن فصائل فلسطينية أخرى، بالعاصمة المصرية لبحث آليات إجراء أول انتخابات برلمانية ورئاسية في الأراضي الفلسطينية، منذ 15 سنة.وتطرقت في أخبار دولية أخرى إلى فوز النيجيري بانكولي أديوي بمنصب مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، خلفًا للدبلوماسي الجزائري إسماعيل شرقي، في الانتخابات التي جرت على هامش القمة الـ34 لرؤساء حكومات ودول الاتحاد الأفريقي التي تواصلت أمس الأحد.