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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة الإدارية توقع بروتكول تعاون مع العربية للتصنيع لصيانة مقراتها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:16 م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
محمد عيسي
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شهد المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم الاثنين، توقيع برتوكول التعاون بين النيابة الإدارية والهيئة العربية للتصنيع، والذي يهدف لإحلال وتأثيث وتطوير وصيانة مقرات النيابة الإدارية بجميع محافظات الجمهورية.

وكان المستشار منتصر عبد العال - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية. - مدير إدارة النيابات، قد قام بالتوقيع على البروتوكول ممثلًا عن النيابة الإدارية، واللواء مهندس محمد زين العابدين حسين - رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات مفوضًا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وفي حضور عدد من قيادات النيابة الإدارية وقيادات الهيئة العربية للتصنيع.

يأتي ذلك في إطار توجهات المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية وخطة شاملة تهدف إلى تطوير وصيانة مقرات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية.

وفي ختام اللقاء قام اللواء مهندس محمد زين العابدين حسين - رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات بإهداء درع الهيئة للمستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية.

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