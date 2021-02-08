«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، حملة تموينية على الأسواق والمناطق الصناعية؛ وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وبمشاركة محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، وكمال خليفة وكيل مديرية التموين بالمحافظة، ومفتشي التموين بالمديرية والإدارات التابعة لها ومباحث التموين وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومسئولي مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة.شملت الحملة، مراجعة الشهادات الصحية، والتأكد من تاريخ الصلاحية للمنتجات، بالإضافة إلى فحص المخازن الخاصة بالمجمعات للتأكد من السلامة الصحية وطرق التخزين والحفظ بجانب مراجعة الأسعار والأوزان.حيث تم ضبط 10 طن و790 كيلو لحوم ومجمدات ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وذلك بحي شرق وحي غرب، وبعض مصانع المنطقة الصناعية ببني غالب، وتم تحرير محضر برقم 1082 جنح أمن الدولة طوارئ لسنة 2021 مركز أسيوط.ومن جانبه، أكد محافظ أسيوط، على تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة المواد والسلع المعروضة ومتابعة جودتها وصلاحيتها للاستخدام ومكافحة جرائم الغش التجاري الصناعي والغذائي وتوافر الشروط الصحية وسلامة التخزين مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقوانين المنظمة لذلك دون تهاون أو تقاعس والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال من بعض التجار وضعاف النفوس ومنع أي تجاوزات قد تحدث ليكون ذلك رادعًا لكل من تسول له نفسه الاتجار في صحة المواطنين.‪ ‬