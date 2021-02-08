أبوالعينين: السيسي أول رئيس يقتحم ملف العشوائيات

قال النئب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس يقتحم العشوئيات، وبالأمس اصطحب معه العديد من الوزارء في جولة بأحد تلك المناطق للوقوف على أرض الواقع، لمن منطلق حاجة الإنسان والمواطن المصري.وأضاف أبوالعينين، خلال الجلسة العامة للمجلس، أن زيارة الرئيس إلى عزبة الهجانة كان أمرا مهما جدا.