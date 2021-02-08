الفلبين: مستعدون لبدء التطعيم ضد كورونا الأسبوع المقبل

قال مسئولون حكوميون، اليوم الإثنين، إن الفلبين تأمل في بدء التطعيم ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل، وتهدف إلى إعطاء اللقاح لأكثر من نصف السكان بحلول نهاية العام الجاري.وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي: "فقط بضع ليال أخرى من النوم وتصل الدفعة الأولى من لقاحنا، الحكومة مستعدة لبدء حملة التطعيم في 15 فبراير".وقال روكي إن الحكومة حددت مجموعات سكانية ذات أولوية للتطعيم، ويأتى فى المقدمة العاملون في مجال الرعاية الصحية، يليهم كبار السن، وذوو الأمراض المزمنة وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر.وقال مسئولون إن وحدات الحكومة المحلية حددت أيضا مواقع التطعيم في مناطقها.وأفاد روكي بأن الفلبين تتوقع تلقي أكثر من 9 ملايين جرعة من لقاحات كورونا في إطار برنامج التحالف العالمي للقاحات والتحصين "كوفاكس" بحلول منتصف فبراير.