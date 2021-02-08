القوات الحكومية اليمنية تصد 5 هجمات للحوثيين في مأرب

قال مصدر حكومي يمني لوكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الإثنين، إن القوات الحكومية تصدت لخمس هجمات للحوثيين من مختلف المحاور على مأرب.وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، قد أفاد اليوم، بأن جنود الجيش والمقاومة «سحقوا مجاميع حوثية أثناء محاولتها الهجوم على أحد المواقع العسكرية في ميسرة جبهة صرواح، وأوقعوا الكثير من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار».