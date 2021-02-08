«تعليم القليوبية» تنظم مسابقة الرائد العام للاتحادات الطلابي

أقامت مديرية التعليم في القليوبية، مسابقة الرائد العام للاتحادات الطلابية برعاية سماح إبراهيم، وكيل المديرية، وتحت إشراف توجيه التربية الاجتماعية برئاسة محمد مرسي.وتشكلت لجنة التقييم من محمد محروس، موجه عام التربية الاجتماعية، مرفت السيد محمد، مسئول الاتحادات الطلابية، وشيرين علي ماهر، موجه تربية اجتماعي، وفوزية أحمد إسماعيل، موجه تربية اجتماعية.وجرى تنظيم التصفية النهائية لرواد عموم الاتحادات الطلابية للمراحل التعليمية، المرحلة الابتدائية أمس، المرحلة الإعدادية اليوم، والمرحلة الثانوية غدا الثلاثاء.وقالت سماح إبراهيم، إن الهدف الرئيسي للمسابقة هو المساهمة في تنمية مهارات رواد عموم الاتحادات الطلابية بما يتناسب والتحول الرقمي الذي آلت إليه المنظومة التعليمية بأسرها وتنمية روح القيادة لدى الطلاب وربط رواد عموم الاتحادات الطلابية بأنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية على أرض الواقع.