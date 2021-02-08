وصول 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لكوريا الجنوبية في الأسبوع الأخير من فبراير

أوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي جزء من جرعات اللقاح المشتراة مسبقًا من شركة أسترازينيكا التي تكفي لتطعيم 10 ملايين شخص، ستصل إلى البلاد في الأسبوع الأخير من هذا الشهر.وقالت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون-كيونغ" خلال إحاطة إعلامية عقدت اليوم عبر الإنترنت إن السلطات الصحية تستعد لتسلم الـ1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا التي تكفي لتطعيم 750 ألف شخص وتوزيعها.وأضافت "جونغ" أن الجدول الزمني لتسلم جرعات لقاح فايزر التي سيتم توفيرها إلى البلاد من خلال مشروع اللقاح العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، والمعروف باسم مرفق كوفاكس، قد يتأخر بسبب الإجراءات الإدارية.وذكرت "جونغ" أنه من المقرر أن يتم توفير 117 ألف جرعة من لقاح فايزر تكفي لتطعيم نحو 60 ألف شخص و2.6 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا تكفي لتطعيم 1.3 مليون شخص إلى البلاد من خلال مرفق كوفاكس في غضون النصف الأول من هذا العام، ولكن يجب على السلطات الصحية تنفيذ الإجراءات الإدارية للحصول على تلك الجرعات، مثل صفقة التوريد بين السلطات الصحية الكورية وفايزر وخطة نقل اللقاحات.وقالت: "نجري مناقشات إجرائية مع المنظمات الدولية لتنفيذ الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على اللقاحات في أسرع وقت ممكن، وهناك مجال لبعض التعديلات في الجدول الزمني لتوريد اللقاحات وفق الإجراءات الإدارية".يشار إلى أن الـ117 ألف جرعة من لقاح فايزر هي جزء من الجرعات التي تكفي لتطعيم 10 ملايين شخص والتي سيتم توفيرها من خلال مرفق كوفاكس، ومن المتوقع أن يكون لقاح فايزر أول لقاح يصل إلى كوريا الجنوبية.ومن المقرر أن يوفر مرفق كوفاكس جرعات لقاح أسترازينيكا التي تكفي لتطعيم 1.3 مليون شخص إلى كوريا الجنوبية في غضون النصف الأول من هذا العام، وفيما يتعلق بهذا الشأن، تتوقع الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن يتم توفير جرعات لقاح أسترازينيكا، التي تنتجها شركة "إس كيه بيوساينس" الكورية الجنوبية، إلى البلاد في نهاية هذا الشهر.