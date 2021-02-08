رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لكوريا الجنوبية في الأسبوع الأخير من فبراير

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:10 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
أوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي جزء من جرعات اللقاح المشتراة مسبقًا من شركة أسترازينيكا التي تكفي لتطعيم 10 ملايين شخص، ستصل إلى البلاد في الأسبوع الأخير من هذا الشهر.

وقالت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون-كيونغ" خلال إحاطة إعلامية عقدت اليوم عبر الإنترنت إن السلطات الصحية تستعد لتسلم الـ1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا التي تكفي لتطعيم 750 ألف شخص وتوزيعها.

وأضافت "جونغ" أن الجدول الزمني لتسلم جرعات لقاح فايزر التي سيتم توفيرها إلى البلاد من خلال مشروع اللقاح العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، والمعروف باسم مرفق كوفاكس، قد يتأخر بسبب الإجراءات الإدارية.

وذكرت "جونغ" أنه من المقرر أن يتم توفير 117 ألف جرعة من لقاح فايزر تكفي لتطعيم نحو 60 ألف شخص و2.6 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا تكفي لتطعيم 1.3 مليون شخص إلى البلاد من خلال مرفق كوفاكس في غضون النصف الأول من هذا العام، ولكن يجب على السلطات الصحية تنفيذ الإجراءات الإدارية للحصول على تلك الجرعات، مثل صفقة التوريد بين السلطات الصحية الكورية وفايزر وخطة نقل اللقاحات.

وقالت: "نجري مناقشات إجرائية مع المنظمات الدولية لتنفيذ الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على اللقاحات في أسرع وقت ممكن، وهناك مجال لبعض التعديلات في الجدول الزمني لتوريد اللقاحات وفق الإجراءات الإدارية".

يشار إلى أن الـ117 ألف جرعة من لقاح فايزر هي جزء من الجرعات التي تكفي لتطعيم 10 ملايين شخص والتي سيتم توفيرها من خلال مرفق كوفاكس، ومن المتوقع أن يكون لقاح فايزر أول لقاح يصل إلى كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يوفر مرفق كوفاكس جرعات لقاح أسترازينيكا التي تكفي لتطعيم 1.3 مليون شخص إلى كوريا الجنوبية في غضون النصف الأول من هذا العام، وفيما يتعلق بهذا الشأن، تتوقع الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن يتم توفير جرعات لقاح أسترازينيكا، التي تنتجها شركة "إس كيه بيوساينس" الكورية الجنوبية، إلى البلاد في نهاية هذا الشهر.

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يشهد إطلاق دورة تدريبية لمجموعات الشباب ضمن «حياة كريمة»

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات وإيقاف التداول على 7 أسهم

الصور

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجملة بتكلفة 45 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير مرفق الإسعاف وبعض المسعفين تقديرا لجهودهم

image description

مصرع موظف بمديرية أمن دمياط وإصابة أمين شرطة في حادث مروري

الأكثر قراءة

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

أجواء دافئة وشبورة مستمرة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

«سول» تطلق اختبارات كورونا للحيوانات المنزلية

في ألمانيا: طفل يكبد والدته 2700 يورو تكاليف ممارسته لعبة على هاتفها المحمول

إنفلونزا الطيور.. إعدام 1.5 مليون دجاجة باليابان

الهند تواصل البحث عن أكثر من 200 مفقود في فيضانات

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

معهد جوتة ينظم الملتقى الثقافي الدولي رقميا في يونيو المقبل

ثقافة القليوبية تناقش «التحنيط عند قدماء المصريين»

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟