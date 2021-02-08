لعجزهم عن دفع الفواتير.. قطع الكهرباء والغاز عن ملايين المواطنين الأتراك

في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، تم إيقاف تشغيل الكهرباء في تركيا لـ 2.53 مليون مشترك و579642 مشتركًا للغاز الطبيعي مؤقتًا بسبب عدم قدرتهم على سداد الفواتير وفقًا لما قاله وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، ووفقا لما نقلته موقع «بيانت» التركي.ووفقا للموقع التركي فإنه في نفس الفترة، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد 53840 مشتركًا في الكهرباء و123657 مشتركًا في الغاز الطبيعي لفشلهم في دفع الفواتير، حسبما قال دونمز في رد على سؤال برلماني طرحه نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، عمر فتحي غورر.وقال الوزير إنه حتى شهر سبتمبر، تم إصدار إجمالي 269.2 مليون فاتورة كهرباء و128.8 مليون فاتورة غاز طبيعي.تم إيقاف خدمات 0.94٪ من مشتركي الكهرباء و0.45٪ من مشتركي الغاز الطبيعي بسبب الفواتير غير المسددة.وقال النائب غورر: إن الوزارة يجب ألا تقطع الخدمات، وتتخذ إجراءات قانونية ضد المشتركين أثناء الوباء.