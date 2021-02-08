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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:07 م
الدكتور عادل مبارك
الدكتور عادل مبارك
ولاء القاضى
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شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف والذى وقعّه الدكتور عبد الرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية نيابة عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

يهدف البروتوكول إلى عقد دورات تدريبية بكليات ووحدات الجامعة وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بغرض تدريب الأئمة والواعظات عن طريق أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إيمانًا من الطرفين بأهمية التدريب فى حياة الفرد والمجتمع وانطلاقًا من دور الجامعة كمؤسسة علمية وتربوية وتثقيفية ومنارة للعلم والثقافة والمعرفة بالمحافظة.

كما ينص البروتوكول على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراة بجامعة المنوفية للعام الجامعي 2021 2022 وتخفض الجامعة مصروفات للدراسة لمن يجتاز اختبارات القبول التى تعقدها الأوقاف لأئمتها.

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