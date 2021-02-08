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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجملة بتكلفة 45 مليون جنيه

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:06 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات الخاصة بمشروع إنشاء سوق الجمعة المقرر تنفيذه بمنطقة شطا، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة قدرها ٤٥ مليون جنيه.

حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم الاثنين مع اللواء نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز الساحل الشمالي الأوسط واللواء عاصم الطنانى مدير إدارة التخطيط بالجهاز ود. سامر سمير استشارى معمارى بجهاز التعمير، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى بالوحدة.

وتم عرض التصور والتصميم النهائى للمشروع، وذلك بعد مراعاة جميع المعايير والمتطلبات والاشتراطات الهندسية بما تتناسب مع طبيعة النشاط المنشأ لأجله السوق، الذى يضم وحدات تجارية ومبنى إدارى ووحدة للأمن ومسجد وبوابات وأماكن انتظار السيارات ودورات مياه وكافيتريا.

كما ناقشت "المحافظ" الخطوات التنفيذية والإنشائية للمشروع وكذا تخطيط الممرات الفرعية والطرق الداخلية والمحيطة بالسوق، ومنظومة الحماية المدنية وأعمال الإنارة والمرافق والأرصفة وبالوعات صرف مياه الأمطار، إذ أكدت "محافظ دمياط" على التأكد من مراعاة التصميم لعوامل التهوية الجيدة ودخول الهواء المتجدد لجميع أنحاء السوق، مؤكدة أيضًا على سرعة الانتهاء من المقايسات المطلوبة للبدء في عملية الإنشاء وكذا إعداد جدول زمنى يتضمن مواعيد الانتهاء من كافة الأعمال.

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