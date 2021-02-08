«خطة النواب»: بيان وزيرة التخطيط 40 دقيقة.. أفضل من كلام «ملوش لازمة»

قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بيان وزيرة التخطيط أمام المجلس استغرق 40 دقيقة، وهو ما نحتاجه من الوزراء، لأن طول البيان يكون فيه نوع من الملل وتفاصيل "دون لازمة".وأضاف الفقي، أن محاور البيان السبعة مهمة، لكن المحور الأول عليه بعض الملاحظات كون الدين العام يتزايد ولابد من الحد منه واحتوائه، أيضا حول دور الوزارة في مواجهة التحديات بأزمة كورونا، الأمر المهم لمواجهة المخاطر بكل مجالاتها سياسية وبيئة واجتماعية وصحية وغيرها وأثر ذلك على حياة المواطن.وقال الفقي، إن المدخرات المحلية تصل إلى 13%، وهذا لن يسمح في حالة تمويل الاستثمار، إذ ستكون الزيادة 2%، ولذلك نستدين ونستمر في الاستدانة وهو أمر لا يمكن أن يستمر، ولابد أن نعرف من وزيرة التخطيط كيفية تحفيز المواطن المصري للادخار وكذلك ترشيد الحكومة للإنفاق، مطالبا بضرورة اتباع نظام إدارة مخاطر الأسواق، وخطة لإدارة المخاطر بأكملها، خاصة أن هناك 85 مليون وظيفية حلت محلها 95 مليون وظيفية على المستوي العالمي لمسايرة العصر الحديث.