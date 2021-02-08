الأمن العراقي يعتقل 15 من داعش في محافظة نينوى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال 15 من عناصر تنظيم داعش في عمليات منفصلة بمحافظة نينوى، 400 كلم شمال بغداد.وذكر بيان للوزارة أن مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى تمكنت من "إلقاء القبض على 15 من عناصر داعش بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش.وأوضح البيان أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم، اعترف الموقوفون "بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، وبالاشتراك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".