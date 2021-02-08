جهود شرطة البيئة والمسطحات المائية خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة والصحة العامة بإشراف اللواء بهي الدين زغلول مساعد وزير الداخلية من ضبط عدد (8 قضايا مصانع "بدون ترخيص").. بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (74،5 طن، 7200 قطعة مواد خام وأدوات مائدة بلاستيكية وزجاجية – 17 طن منظفات ومطهرات، 36000علبة "قداحة – فرشاة شعر") مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وغير مدون عليها ثمة بيانات.ونجحت الجهود في مجال المواد الغذائية في ضبط عدد (مخزن "بدون ترخيص").. بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (3،5 طن مواد غذائية) مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، وفي مجال عوادم السيارات تم ضبط عدد (22 سيارة) لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة.. بنطاق مديرية أمن الجيزة.وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (23) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (10) وحدات نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الإجراءات الإحترازية تم ضبط عدد (11) قضية "عدم ارتداء الكمامات الواقية" بالمخالفة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بنطاق المنطقة المركزية.