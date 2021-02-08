كهرباء جنوب القاهرة: الفواتير المكتشف بها أخطاء طباعة لم تحصل

قال المحاسب محمد محمود السيسي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الفواتير التي تم اكتشاف أخطاء في الطباعة لم تحصل ولم تكن خرجت من الشركة قبل اكتشافها.وأضاف رئيس شركة جنوب القاهرة، أن الواقعة تم اكتشافها في المراجعة الفنية للإصدارت وعدد الفواتير التي وجد بها خطأ هي 1153 فاتورة فقط وتقع في بعض مناطق العمرانية والسادس من أكتوبر.وأشار إلى أن الشركة تجري بشكل دوري مراجعة لكل إصدارت فواتير الاستهلاك للتأكد من عدم وجود أخطاء.يذكر أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أمر بسرعة التحقيق من واقعة وجود أخطاء في طباعة فواتير الكهرباء في بعض مناطق تابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.