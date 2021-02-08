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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«سفاح الجيزة»: خنقت فتاة الإسكندرية 5 دقائق ودفنتها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:32 م
سفاح الجيزة
سفاح الجيزة
حسام التمساح
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يستكمل "الدستور" نشر الاعترافات الكاملة لـ قذافي فراج عبدالعاطي عبدالغني، 48 سنة، المعروف إعلاميا بـ«سفاح الجيزة»، والمتهم بارتكاب 4 جرائم قتل بمحافظتى الجيزة والإسكندرية، حيث ننشر في هذا التقرير اعترافات السفاح في قضية قتل فتاة في القضية المقيدة برقم 3066 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقدية برقم 5612 لسنة 2021 جنايات قسم الهرم، كلي جنوب الجيزة.

وقال المتهم إن "المجني عليها ياسمين نصر إبراهيم حسن، كانت شغالة عندي في المحل، وحصل خلافات مادية فقتلتها".

وأضاف أن "خطيب المجني عليها، ويدعي محمد عبدالحليم شريف، جالي في يوم وقالي إنه عايز ينصب على ياسمين، وبعد لما قلب كده لقيته بيقولي إنها عندها شقة وعايزة تبيعها فاتفقت أنا وهو مع بعض ننصب عليها بأننا نخليها تعمل توكيل لمحمد شريف، وبعد ما عملت التوكيل اتفقت أنا وهو إننا نبيع الشقة بتاعته، وبعد ما بعنا الشقة بخمسين ألف جنيه، اتفقنا نقسم الفلوس، وكل واحد أخد خمسة وعشرين ألف جنيه، وبعد لما محمد أخد الفلوس هرب ولقيت ياسمين بتقولي إنتوا نصبتوا عليا، وقولتلها هجبلك الفلوس، وبقيت أتهرب منها، وبعد كدا بدأت ياسمين تتهمني، وتهددني أنها هتبلغ عننا، فقررت أقولها أنا حاطط الفلوس في مخزن بشارع النصر منطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه، تعالي خديها، ولما وصلت خنقتها بإيديا الاتنين".

واستطرد السفاح قائلا: "أنا لما لقيتها بتهددني قررت أخلص منها بأني كلمتها وقولتلها الفلوس معايا، وأخدتها على المخزن وأول لما دخلنا المخزن قفلت الباب وهجمت عليها علشان أقتلها، هي كانت قصيرة وكان وزنها حوالي ستين كيلو وكانت قمحية البشرة، وخنقتها لمدة خمس دقائق، ثم دفنتها بالمخزن".

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