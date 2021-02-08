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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يكرم مدير مرفق الإسعاف وبعض المسعفين تقديرا لجهودهم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:59 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة مدير مرفق الإسعاف بأسيوط وعددًا من مشرفين القطاعات والمسعفين تقديرًا لهم على ما بذلوه من مجهودات خلال هذه المرحلة الصعبة وتفانيهم في العمل مقدمًا الشكر لكل رجال الإسعاف مؤكدًا أنهم السند الحقيقي للمنظومة الصحية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا. 

حيث كرم محافظ أسيوط الدكتور مصطفى محمود محمد مدير مرفق الإسعاف وكل من سعد فتحي سعد مشرف عام إسعاف أسيوط وسيد أحمد فؤاد مشرف إقليم وسط الصعيد وعلاء بدري علي مشرف قطاع جنوب غرب وسامح ميسرة أحمد مشرف قطاع جنوب شرق وعصام جرجس عبدالملاك فني خدمات طبية بإسعاف أسيوط وتم منحهم شهادات تقدير نظرًا لما يقدموه من أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة في سبيل أداء رسالتهم السامية والقيام بواجبهم المهني والإنساني تجاه أبناء وطنهم وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للحد من الفيروس المستجد وحماية الوطن والمواطنين. 

ومن جانبه أعرب الدكتور مصطفى محمود مدير مرفق الإسعاف عن تقديره الكبير لهذه اللفتة الطيبة من محافظ أسيوط الذي لم يتوانى في دعم جهود مرفق الإسعاف بالمحافظة وتشجيع منظومة العمل بكافة الوسائل مؤكدا أنه وفريقه سيواصلون العمل والمثابرة والاجتهاد وخدمة المواطنين والوطن وفي مجابهة التحديات والأزمات الطارئة. 

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