إيران تعليقا على طرح ماكرون: لا حاجة لوسيط في الاتفاق النووي

اعتبرت إيران اليوم الإثنين، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أن الاتفاق النووي لا يحتاج الى وسيط، وذلك تعقيبا على طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التوسط بينها وبين الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا منه.وقال المتحدث سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي إن "الاتفاق بشأن البرنامج النووي لا يحتاج الى وسيط"، وذلك ردا على سؤال عما طرحه الرئيس الفرنسي في وقت سابق من هذا الشهر.وأشار الى أن الاتفاق الذي أبرم في العام 2015 في فيينا كتب في "أكثر من 150 صفحة"، مضيفا "عندما يكتب نص طويل ودقيق الى هذا الحد، هذا يعني عدم وجود حاجة لإعادة مناقشته".وأبرمت طهران اتفاقا بشأن برنامجها النووي مع القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، في مقابل الحد من أنشطتها النووية.