صرف 2.3 مليون كمامة على بطاقات التموين بالمنيا

أوضح الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن محافظة المنيا باعت ما يقارب الـ2 مليون و300 ألف كمامة على بطاقات التموين، خلال شهر يناير فقط، كأكثر المحافظات بيعا للكمامات خلال شهر يناير.جاء ذلك ضمن جولة الدكتور على المصيلحي، جولة تفقدية على فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، بمنطقة الخصاص بالمنيا، إضافة إلى "هايبر طه حسين" حيث اطمأن على توافر كافة السلع بالفرع والهايبر.وطالب المصيلحي، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وارتداء الكمامات الواقية، والحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين زوار الهايبر، كما وجه بضرورة صرف السلع التموينية بشكل منتظم لمنافذ جمعيتي والبقالات التموينية وكافة المنافذ المتعاملة مع المواطنين أصحاب بطاقات الدعم.