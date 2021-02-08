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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط أصحاب مخابز استولوا على مليون جنيه من أموال الدعم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:56 ص
ضبط أصحاب مخابز
ضبط أصحاب مخابز
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1167) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (3،98 طن "لحوم – دواجن " بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (1،69طن أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (463،357 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار.. قدرت بقيمة (439،846 جنيه)، وضبط (3456 عبوة "نسكافية" مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية"منتج نهائى" – 396 رول بلاستيك مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية – 172000 عبوة فارغة مقلدة لذات العلامة التجارية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت الجهود من ضبط (10 طن "حبيبات بلاستيك" بدون مستندات "مجهولة المصدر").. تمهيدًا لإدخالها فى عملية التصنيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (49980 عبوة مستلزمات طبية " قفاز طبى – محلول – جل مطهر – قطن طبى – قسطرة - حافظة عمليات"، 24 لتر "كحول مطهر" بدون مستندات ومجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسماعيلية.

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